Спасателям пришлось ловить удава в одной из московских гостиниц

На необычный вызов пришлось выехать спасателям в российской столице. В одной из гостиниц был обнаружен удав. Об этом рассказал ТАСС.

Издание сослалось на сообщение, полученное от московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. На номер 112 утром 16 января поступил звонок. Звонивший заявил, что в номере гостиницы обнаружена змея. Спасатели немедленно выехали на помощь.

«По прибытии спасатели в средствах индивидуальной защиты аккуратно поймали рептилию, которая оказалась императорским удавом», — указали журналистам.

Впоследствии удава передали в центр для передержки, где содержатся дикие животные.

Ранее сообщалось, что спасатели пришли на помощь пожилой женщине в Подмосковье. Пенсионерка каталась на лыжах и заблудилась. Представители спасслужбы сумели уже в темноте разыскать 68-летнюю лыжницу.