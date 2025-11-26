Спасение из ада: подростки пытались выбить решетки, пока полиция штурмовала подмосковный рехаб

Операция по освобождению подростков из подпольного реабилитационного центра в подмосковном Дедовске сопровождалась драматическими событиями. По данным Telegram-каналов, в момент прибытия силовиков сотрудники учреждения забаррикадировались внутри здания, а содержавшиеся там дети, увидев правоохранителей, начали кричать и звать на помощь, пытаясь выбить оконные решетки.

Для вскрытия укрепленных сейфовых дверей сотрудникам спецподразделений потребовалось около полутора часов. Как сообщают источники, оперативная работа на месте продолжалась всю ночь — с 9 вечера до 8 утра следующего дня. Именно в ходе этих действий были установлены шокирующие подробности содержания подростков.

В помещении обнаружили специальную комнату для наказаний, где детей избивали, принуждали употреблять собачий корм, подолгу оставляли в связанном состоянии, лишали возможности посещать туалет. При этом воспитатели заставляли детей улыбаться для фотографий, которые затем отправляли родителям.

Все 24 подростка, находившиеся в центре против своей воли, были эвакуированы к 8 утра после завершения необходимых следственных действий.

На данный момент задержан администратор учреждения — ранее судимый за наркопреступления Владимир Балабриков. Вскоре к нему должна присоединиться его 18-летняя помощница. Организатор центра — 37-летняя Анна Хоботова, которая ранее регулярно посещала учреждение, — остается в розыске.

Ранее мать спасенного подростка рассказала правду о рехабе в Дедовске.