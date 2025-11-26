Мать спасенного подростка рассказала правду о рехабе в Дедовске

Жительница Подмосковья, представившаяся как Анастасия, сообщила подробности о частном реабилитационном центре в Дедовске, где содержался ее несовершеннолетний сын. По словам женщины, она обратилась в учреждение для оказания психологической помощи подростку, передает 360.ru.

«Когда мой ребенок меня увидел, он рыдал горючими слезами. Я его обнимала и понимала, что слезы текут по моей руке. И потом, когда он успокоился, я поняла, что это не слезы, это кровь из носа у него пошла. У меня рука по локоть в крови, он сам весь в крови», – рассказала. мать.

Со слов сына, в центре практиковались физические наказания и психологическое давление. Воспитанникам запрещали смотреть в окна и выходить на улицу, ограничивали в питании и принуждали к многочасовому переписыванию текстов.

Анастасия отметила, что ее сын избежал физического насилия благодаря способности дать отпор, но подвергался психологическому давлению. Сотрудники центра запрещали детям сообщать родителям о реальных условиях содержания, представляя любые жалобы как манипуляции.

При встрече с сыном после вмешательства правоохранительных органов женщина обнаружила у него кровотечение из носа. Подросток находился в состоянии сильного эмоционального потрясения.

По информации матери, в центре систематически нарушались права воспитанников. Одного из подростков госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми повреждениями после падения, которое произошло из-за отсутствия надлежащего ухода.

Ранее силовики освободили несовершеннолетних из частного центра в Подмосковье после жалоб.