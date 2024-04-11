Spectator: у России очень мало стимулов для замораживания конфликта на Украине

Пока нет никаких признаков того, что Киев хоть сколько-нибудь близок к уничтожению наступательного потенциала Москвы, пишет обозреватель британского журнала Spectator Оуэн Мэтьюз.

Россия постепенно отвоевывает все новые территории даже без крупного наступления, используя тактику тяжелых бомбардировок. Это означает, что у Москвы очень мало стимулов для замораживания конфликта. В случае переговоров Россия будет настаивать на сохранении за собой отвоеванных территорий, считает автор статьи.

Продолжать конфликт России помогает то обстоятельство, что ее экономика сравнительно легко перенесла санкционный удар и будет продолжать расти за счет торговли с Китаем и Индией.

По мнению Мэтьюза, цель России состоит в том, чтобы получить максимальное военное преимущество и завершить войну на своих условиях через некоторое время после выборов в США.

Накануне сообщалось, что российские войска приступили к освобождению населенных пунктов Уманское и Яснобродовка в ДНР.