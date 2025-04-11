Специалист по кибербезопасности Курочкин пояснил, чем опасен взлом мошенниками «Госуслуг»

В последнее время злоумышленники все чаще стараются получить доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах». По словам специалиста по кибербезопасности Алексея Курочкина, получив доступ к личному кабинету на ЕСИА, мошенники получают больше возможностей не только ограбить человека, а также и создать проблемы с правоохранительными органами. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что на «Госуслугах» злоумышленники могут получить доступ к кредитной истории при получении займа. Также можно снять самозапрет, который владелец личного кабинета мог установить на взятие кредитов. Однако продать квартиру, имея доступ в ЕСИА, аферисты не смогут. Таким образом, при наличии доступа к «Госуслугам» мошенники могут запросить кредитную историю, получить доступ к электронной подписи, оформить микрозайм и E-sim. Кроме того. Они могут использовать в своих целях СНИЛС и ИНН, а также им станет известно, каким имуществом обладает человек, имеет ли детей, их имена и возраст, что в итоге даст почву для придумывания более изощренных схем развода.

По мнению эксперта, все это в итоге может создать множество проблем с правоохранительными органами и судами. В связи с чем необходимо внимательно относиться к доступам к «Госуслугам», соблюдать цифровую гигиену и помнить, что с сайта «Госуслуги» никогда не станут звонить, так поступают только мошенники.

Ранее Сбербанк предупредил россиян о новых способах мошенничества.