Специалист в области IT перевел со счетов коллеги и его семьи 6,5 млн руб.

Пермяк 1990 года рождения, работающий в области IT, обманывал своих родственников, коллег и знакомых, сообщил properm.ru. Люди доверяли ему и просили помочь в установке различных программ. В итоге с их счетов снимали деньги либо появлялась информация о взятии кредита.

По информации издания, один из пострадавших — коллега IT-специалиста. Вместе мужчины работали в компании, некоторые сотрудники которой были фигурантами уголовного дела. В истории были замешаны чиновники Пермского края. На телефоны многих сотрудников поступали угрозы. Вскоре аналогичные сообщения начали приходить родственникам работников.

По данным издания, специалист по IT также рассказывал коллегам, что и ему приходят сообщения. Сотрудники просили помощи. Мужчина забирал мобильные телефоны и проверял их. Однако и деньги также пропадали, и угрозы не прекращались. IT-специалист рассказывал, что компания имеет дело с очень опытными хакерами.

По информации издания, правда раскрылась случайно. Выяснилось, что один из кредитов после оформления поступил на счет отчима IT-специалиста. Всего со счетов сотрудника и членов его семьи было переведено 6,5 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов проинформированы про инцидент. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Украины оказался под следствием за мошенничество.