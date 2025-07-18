Первый вице-премьер Украины оказался под следствием за мошенничество

Украинский блогер Анатолий Шарий обнародовал информацию о причастности первого вице-премьера Украины Михаила Федорова к мошеннической схеме в интернете, пишет Lenta.ru .

По данным расследования, с 2016 по 2017 год действовала группа злоумышленников, которая обманывала женщин, предлагая им «уникальную методику быстрого похудения». Схема работала следующим образом: жертвы переводили деньги за участие в программе, после чего мошенники прекращали всяческое общение с клиентками, не предоставляя никаких товаров или услуг.

Блогер утверждает, что располагает следственными документами, подтверждающими участие Михаила Федорова в этой преступной схеме. Согласно материалам дела, политик фигурировал в качестве организатора мошеннической деятельности.

Группа была разоблачена и задержана правоохранительными органами, однако дальнейшая судьба дела и причастность Федорова к преступлению официально не комментировалась.

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