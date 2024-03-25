Специалисты Главгосстройнадзора проверили ход строительства новой школы в Звенигороде

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили ход возведения школы, которую возводят в микрорайоне Восточный в Звенигороде.

Так, работники лаборатории проверили прочность бетона методом отрыва со скалыванием, определили вертикальность поверхностей и углов кладки, размеры поперечного сечения элементов.

Примечательно, что данную школу особенно ждут молодые семьи микрорайона Восточный, поскольку в настоящее время детям приходится добираться на уроки в отдаленные учебные заведения соседних сел и районов с пересадками на общественном транспорте. Окончание строительства намечено на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам подмосковных муниципалитетов проработать организацию подъездных путей к школам и детским садам.