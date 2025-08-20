Специалисты идентифицировали объект, упавший на востоке Польши

Неизвестным объектом, упавшим на востоке Польши, предварительно, является военный беспилотник. Об этом со ссылкой на прокурора Люблинского воеводства республики Гжегожа Трусевича сообщило издание Polsat News.

Инцидент с падением неизвестного объекта близ населенного пункта Осины, расположенного возле границы с Львовской областью Украины, произошел в среду, 20 августа. Ночью он приземлился в кукурузном поле. Взрывная волна повредила частное домовладение — в доме выбило окна. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Специалистам удалось осмотреть обломки упавшего объекта, которые преимущественно состояли из пластика и металла.

Трусевич подчеркнул, что на месте инцидента работает следственная группа в составе пяти прокуроров, среди которых присутствуют эксперты по военным вопросам. Для проведения осмотра и сбора доказательств также привлечены специалисты по авиационным инцидентам и взрывчатым веществам.

