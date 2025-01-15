Специалисты пообещали за две недели откачать мазут с потерпевшего крушения танкера

Работы по откачке мазута с танкера «Волгонефть-239» будут произведены до конца текущего месяца. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ. Информация появилась в официальном телеграм-канале данного ведомства.

На данный момент уже завершена обваловка кормовой части судна. Данное сооружение защитит танкер от воздействия штормов. Временная дорога к месту аварии уже также завершена. Как только обваловка будет полностью сделана, начнут откачку мазута из танков. Планируется, что за две недели все будет полностью откачано.

«От кормы уже вывезли 1236 тонн нефтесодержащей смеси, для транспортировки будут использованы загерметизированные полувагоны», — указано в микроблоге.

В Краснодарском крае подготовлены две площадки, куда станет поступать собранный мазут для утилизации. Первая его партия будет отправлена в их направлении уже сегодня, 15 января.

В то же время депутат Госдумы Арапов назвал безопасные места для отдыха на побережье Краснодарского края. По его утверждению, черноморские берега восточнее Анапы не находятся под угрозой загрязнения, поэтому такие популярные места как Сочи и Адлер не будут подвержены выбросам мазута.

Ранее сообщалось, что оперштаб в Анапе, который был создан для ликвидации ЧП, уделил особое внимание организации сбора, временного хранения и утилизации загрязненного грунта и нефтепродуктов. Эти процессы поставлены на особый контроль, чтобы минимизировать экологические последствия трагедии.