Специалисты приступили к обследованию треснувшего дома в подмосковном Пересвете

Специалисты стройнадзора начали обследование дома с трещиной на фасаде на Октябрьской улице в подмосковном Пересвете, сообщил «360» .

На месте также находятся сотрудники МЧС, управляющей компании и администрации, уточнил телеканал.

Подход к дому огородили еще накануне вечером. Всех жильцов эвакуировали и обеспечили полноценным горячим питанием. В пункте размещения жителей находятся волонтеры и сотрудники администрации.

Встречу с эвакуированными жителями провели глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. Как подчеркивал ранее руководитель муниципалитета, все предложения и пожелания людей взяли на особый контроль.