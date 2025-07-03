Спецназ Росгвардии и ОМОН выявили незаконных мигрантов в Иркутской области

В Иркутской области бойцы спецподразделений Росгвардии, включая ОМОН и СОБР, провели спецоперацию «Нелегал», направленную на борьбу с нелегальной миграцией. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ведомства, передает «Лента.ру».

В ходе операции было установлено, что более 200 иностранных граждан нарушили действующее миграционное законодательство. Также выявлено около 50 работодателей, которые предоставляли им работу, тем самым способствуя незаконной трудовой деятельности.

По фактам фиктивной регистрации иностранных граждан на миграционный учет возбуждено восемь уголовных дел. В отношении 20 нелегальных мигрантов приняты решения о депортации с территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Санкт-Петербурге.