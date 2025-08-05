Чиновники рассказали мигрантам, как проще получить гражданство РФ

В Хакасии чиновники подверглись критике со стороны бизнесмена и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева за проведение встречи с мигрантами, на которой им рассказывали об упрощенном получении российского гражданства.

Недовольство Малофеева вызвало сообщение Министерства национальной и территориальной политики республики, опубликованное в конце июля, о встрече сотрудников ведомства с иностранными гражданами.

В своем телеграм-канале Малофеев назвал такие действия чиновников «чистой воды вредительством», заявив, что мигрантам предлагали оформить российское гражданство по программе переселения соотечественников.

Стоит отметить, что в публикации Министерства национальной и территориальной политики Хакасии также упоминается возможность получения гражданства РФ иностранцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Однако Малофеев в своей публикации об этом не упомянул.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мигранта обвинили в домогательствах к школьницам.