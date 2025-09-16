Спецслужбы останавливали автомобили после серии взрывов во Владивостоке

После последовательности взрывов в районе поселка Щитовая, расположенного неподалеку от Владивостока, военнослужащие совместно с сотрудниками полиции организовали досмотр проезжающего автотранспорта. Информацию о происходящем предоставил телеграм-канал Amur Mash.

Согласно их сведениям, на контрольно-пропускном пункте в окрестностях населенного пункта практически все проезжающие машины подвергаются остановке для проверки. Как стало известно, на въезде в бухту Щитовая были замечены сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Утром 16 сентября антитеррористическая комиссия Приморского края распространила информацию о том, что в поселке Щитовая прогремела серия взрывов. По предварительным данным, причиной инцидента стало газовое оборудование, находящееся вблизи административных строений. Место происшествия было оцеплено, а движение автомобильного транспорта — временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали женщину по подозрению в подрыве Транссиба по заданию Украины.