Пособник террористов, захвативших «Норд-Ост», вышел на свободу

28 октября 2028 года на свободу вышел Алихан Межиев, признанный виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке.

Он провел в колонии 22 года. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают РИА Новости.

Межиев отбывал наказание с ноября 2002 года.

В октябре 2002 года у ресторана «Макдональдс» он взорвал автомобиль. В результате восемь человек пострадали, один погиб.

Спустя несколько дней вооруженные боевики захватили зрителей мюзикла «Норд-Ост». Они удерживали людей в заложниках с 23 по 26 октября. В плену у террористов оказались более 900 человек.

В результате операции спецслужбы все террористы были ликвидированы. Большинство заложников освободили, жертвами теракта стали 130 человек.

Ранее сообщалось о том, что захватившие «Крокус» террористы не были знакомы друг с другом до нападения.