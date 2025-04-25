Пособник террористов, захвативших «Норд-Ост», вышел на свободу
Пособник захватчиков «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет колонии
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28 октября 2028 года на свободу вышел Алихан Межиев, признанный виновным в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы и пособничестве террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке.
Он провел в колонии 22 года. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают РИА Новости.
Межиев отбывал наказание с ноября 2002 года.
В октябре 2002 года у ресторана «Макдональдс» он взорвал автомобиль. В результате восемь человек пострадали, один погиб.
Спустя несколько дней вооруженные боевики захватили зрителей мюзикла «Норд-Ост». Они удерживали людей в заложниках с 23 по 26 октября. В плену у террористов оказались более 900 человек.
В результате операции спецслужбы все террористы были ликвидированы. Большинство заложников освободили, жертвами теракта стали 130 человек.
Ранее сообщалось о том, что захватившие «Крокус» террористы не были знакомы друг с другом до нападения.