ФСБ обнаружила крупную партию фальшивых сигарет в Калужской области

Также к процедуре изъятия были привлечены сотрудники Федеральной налоговой службы.

В минувший четверг, 1 августа, силовики провели крупномасштабную операцию. В ходе нее было найдено свыше 6,2 миллиона пачек поддельной продукции известных марок сигарет (таких как Marlboro, Kent, Rothmans и белорусская Корона Kalipso). Общая сумма изъятых товаров с Калужской табачной фабрики составила около 800 миллионов рублей.

Помимо самих сигарет сотрудники ФСБ также нашли порядка 300 тысяч поддельных акцизных марок Беларуси и 500 тысяч фальшивых марок «Гознака». Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на источник, который знаком с ходом проведения проверки.

Ранее эксперт Королев заявил, что каждая восьмая пачка сигарет в России является контрафактом. Однако десять лет назад доля нелегальной табачной продукции составляла менее 1%.