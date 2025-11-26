«Спор о политике»: на Украине женщина убила мужа из-за его пророссийских взглядов

В Ирпене Киевской области женщина зарезала собственного мужа во время бытовой ссоры, которая переросла в политический спор. Прокуратура сообщила, что причиной конфликта стали пророссийские взгляды погибшего. Об этом пишет ТАСС.

Прокуратура Киевской области сообщила об убийстве в Ирпене. Инцидент произошел в квартире, где 54-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла ножевые ранения своему 70-летнему мужу. По версии следствия, причиной конфликта стали пророссийские взгляды мужчины.

В момент ссоры женщина находилась на кухне и использовала нож во время приготовления пищи. В результате нанесенных ранений мужчина скончался до приезда медиков. Следствие избрало для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей предъявлено официальное обвинение.

Ранее сообщалось о том, что в Красногорске у АЗС поймали молодого человека с наркотическим свертком.