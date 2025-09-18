Спрей против медведя: турист выжил после нападения в Йеллоустоне
CBS News: в США турист отбился от злого медведя отпугивающим спреем
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
В американском национальном парке Йеллоустон на пешеходной тропе в районе озера Турбид, в 4 км от ближайшего населенного пункта, гризли напал на человека, сообщил телеканал CBS News.
При приближении животного турист применил специальное отпугивающее средство — спрей против медведей. Однако хищник продолжил атаку, в результате которой американец повредил грудную клетку и руки. Благодаря оперативным действиям и использованию защитного средства более серьезных последствий для его жизни удалось избежать.
Сотрудники медицинской службы национального парка оперативно оказали первую помощь пострадавшему. Раненого доставили в местный медицинский пункт, а затем переправили в стационарное лечебное учреждение. На следующий день после инцидента тропу в районе нападения закрыли для путешественников.
