Спрей против медведя: турист выжил после нападения в Йеллоустоне

В американском национальном парке Йеллоустон на пешеходной тропе в районе озера Турбид, в 4 км от ближайшего населенного пункта, гризли напал на человека, сообщил телеканал CBS News.

При приближении животного турист применил специальное отпугивающее средство — спрей против медведей. Однако хищник продолжил атаку, в результате которой американец повредил грудную клетку и руки. Благодаря оперативным действиям и использованию защитного средства более серьезных последствий для его жизни удалось избежать.

Сотрудники медицинской службы национального парка оперативно оказали первую помощь пострадавшему. Раненого доставили в местный медицинский пункт, а затем переправили в стационарное лечебное учреждение. На следующий день после инцидента тропу в районе нападения закрыли для путешественников.

