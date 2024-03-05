Спрятал наркотики в коробку из-под кефира: мужчину, перевозившего наркотики, задержали в Балашихе

В подмосковной Балашихе полицейские задержали тридцатидвухлетнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, прятавшего наркотики в коробке из-под кефира. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инспекторы ДПС на стационарном посту, расположенном на Щелковском шоссе, для проверки документов остановили автомобиль каршеринга. При беседе с полицейскими водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции досмотрели транспортное средство, в салоне которого на левом заднем коврике они обнаружили коробку из-под кефира, в которой находился пакет с порошкообразным веществом внутри.

Обнаруженное было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое пакета является наркотическим средством — мефедроном, общим весом более трехсот граммов. Сам же злоумышленник пояснил, что наркотик хранил для личного потребления.

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