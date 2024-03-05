Женщину, подозреваемую в покушении на убийство, задержали в подмосковных Люберцах

Следственный Комитет Подмосковья возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство бывшего супруга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что накануне между бывшей супружеской парой на бытовой почве возник конфликт, переросший в потасовку. Примечательно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда в ходе ссоры схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему удар в область сердца.

Отмечается, что в настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении медучреждения. Следователи и криминалисты проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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