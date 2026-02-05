«Спряталась в саду с палкой»: девушке удалось вырваться из рук «Саффолкского душителя» и выжить

В суде над серийным убийцей Стивом Райтом, известным как «Саффолкский душитель», прозвучали новые шокирующие подробности, сообщило BBC News. 22-летняя Эмили Доэрти рассказала о встрече с маньяком в 1999 году, которая закончилась ее чудесным спасением.

По словам женщины, ночью после посещения клуба в городе Феликстоу она заметила заведенную машину и мужчину. Это ей показалось подозрительным. Испугавшись, Доэрти спряталась в ближайшем саду, вооружившись палкой.

Однако Райт начал преследовать британку, нашел ее и попытался схватить. Девушке удалось вырваться и бежать, скрываясь от проезжей части. Маньяк в течение некоторого времени ездил на автомобиле по местным дорогам, пытаясь обнаружить жертву, но безуспешно.

Спасением для Доэрти стал местный житель, который заметил ее и впустил в свой дом. Благодаря этому она осталась жива.

На судебном процессе Райт, который уже отбывает пожизненный срок за убийство пяти женщин, признал попытку похищения Доэрти, а также убийство Виктории Холл. Судья постановил, что его действия в отношении Доэрти были реальной попыткой похищения. Окончательный приговор по новым эпизодам будет объявлен 6 февраля.

Ранее сообщалось, что в Твери суд отправил на пожизненное маньяка, убившего 13-летнюю школьницу.