ФАС возбудила дело из-за «драконовских» цен на воду во Внуково

Антимонопольная служба Москвы инициировала расследование в отношении высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Антимонопольная служба начала расследование в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении компании «Регстаэр-М», которая занимается продажей товаров в магазинах беспошлинной и пошлинной торговли.

«Ведомство проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду во внутренней и международной зонах вылетов. Если нарушения подтвердятся, компании придется снизить цены и выплатить штраф», — сообщили в пресс-службе ФАС.

В ноябре 2024 года была проведена предварительная проверка из-за высоких цен на бутилированную питьевую воду. По результатам проверки, проведённой Федеральной антимонопольной службой (ФАС), было установлено, что в зоне международных вылетов стоимость бутылки воды объемом 0,5–0,6 литра превышает 150 рублей. При этом вне аэропорта такую же бутылку можно купить вдвое дешевле.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит сеть супермаркетов «Светофор» после многочисленных жалоб поставщиков.