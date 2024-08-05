Сразу два танка Leopard уничтожили российские бойцы под Харьковом

Военнослужащие ВС РФ из группировки войск «Запад» уничтожили сразу два танка Leopard немецкого производства. Об этом сообщило Министерство обороны, слова его представителей привел ТАСС .

Российские бойцы сумели обнаружить скрытное передвижение техники ВСУ на боевые позиции, откуда она открывала огонь. После анализа данных был отдан приказ о точечном воздействии на замаскированные позиции врага. Один Leopard был уничтожен управляемым снарядом, а другой – беспилотником-камикадзе.

«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», - указали в военном ведомстве.

Вслед за этим было снято видео при помощи средств объективного контроля, которое убедило командование в поражении целей.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики поразили при помощи комплекса «Искандер-М» пункт дислокации иностранных наемников. Это также произошло в Харьковской области.