Сразу две украинские ракеты «Нептун» сбили над Брянщиной

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две крылатые ракеты «Нептун» и шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительным данным, в Брянском районе в результате падения обломков зафиксировали повреждения остекления в одном из многоквартирных домов, а также фасада и остекления административного здания. В Фокинском районе города Брянска осколками повреждены фасад и кровля жилого дома.

В результате инцидента местные жители не пострадали. Обстановка в регионе находится под контролем. Аварийно-восстановительные службы приступили к оценке ущерба и работам по его ликвидации.

Ранее в сводке Министерства обороны РФ сообщалось об уничтожении шести украинских БПЛА над Брянской областью.