Сразу шесть сел в Белгородской области были обстреляны украинцами

Шесть сел в Белгородской области были обстреляны за четверг, 4 июля. Об этом вечером в своем официальном канале сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора региона, украинские беспилотники сначала атаковали два села в Шебекинском горокруге – Первое Цепляево и Вознесеновку. В первом из-за взрывной волны выбило окна в частном доме, а во втором оказался поврежден комбайн.

В селе Безымено, что в Грайворонском горокруге, после сброса боеприпасов с БПЛА разрушены семь частных домов. В Козинке в одном доме выбило окна, повредило забор и постройки во дворе.

Был атакован и частный дом в Борисовском районе сразу четырьмя дронами-камикадзе, жилье полностью разрушено. В Валуйском округе при обстреле села Новопетровка пострадал забор также частного дома.