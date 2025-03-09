Сразу в трех российских аэропортах перестали принимать и отправлять рейсы

В аэропортах Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на работу, о чём сообщил Артём Кореняко, представитель Росавиации, в своем Телеграм-канале.

Он объяснил, что в данный момент эти аэропорты не осуществляют ни приём, ни отправку рейсов. Причины ограничений не сообщаются.

«Временные ограничения <…> введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Стригино; UWGG) — c 02:59 мск», — написал Кореняко.

Сотрудник Росавиации акцентировал внимание на том, что пилоты, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов делают всё возможное для обеспечения должной безопасности полетов.

Ранее ночью воскресенья, 9 марта, Росавиацией были введены подобные меры в аэропорту Владикавказа.