Среди семи погибших в ДТП под Омском оказалась журналистка Анна Никитенко

Информационный портал NGS55.ru сообщает о смерти своей журналистки Анны Никитенко в крупной аварии на трассе Омск — Тюмень.

Жуткое ДТП произошло на 565-м километре трассы под Омском. По предварительной информации, Toyota Town Ace с шестью пассажирами по пути в Тюкалинск столкнулся лоб с грузовиком. Как раз на минивэне среди других людей находилась 32-летняя Анна Никитенко, корреспондентка новосибирского издания. Журналистка ехала к маме.

ГИБДД Омской области полагает, что авария случилась из-за пробитого колеса грузовика. Водитель габаритного транспорта потерял управление, въехав в минивэн и еще одну фуру. Итогом стала смерть семи человек.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в подмосковной Балашихе.