Средства ПВО ликвидировали за два часа 26 дронов над пятью регионами России

В ходе двухчасовой операции, которая состоялась вечером 12 августа, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В период с 20:40 до 22:30 во вторник, 12 августа, по московскому времени были ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – отмечается в сводке Минобороны.

В частности, в Брянской области были уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Девять БПЛА ВСУ были сбиты в небе над Курской областью. Три беспилотника были ликвидированы в Белгородской области. Ещё один БПЛА был сбит в Воронежской области, а ещё один — в Орловской области.

Ранее сообщалось, что после атаки дронов в Ставрополе выбиты окна и повреждены автомобили.