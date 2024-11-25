Средства ПВО РФ за сутки сбили восемь баллистических ракет

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки перехватили восемь баллистических ракет, которые были запущены ВСУ. Такие данные привело Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

На протяжении последних суток украинская армия пыталась наносить террористические удары с воздуха, но дежурные средства ПВО были начеку и отражали такие попытки.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали представители военных.

В ведомстве добавили, что ВС РФ сами наносили удары по противнику. Огневому воздействию авиации, артиллерии и беспилотников подвергся неприятель в 138 районах. Под атаки попали скопления живой силы, энергетические предприятия, работающие на ВПК, а также техника ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие выпустили по Курской области семь ракет ATACMS, а также подняли в воздух пять беспилотников. Все эти атаки были нейтрализованы противодействием российской ПВО.