Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников, нейтрализовав за сутки 101 дрон. Об этом сообщило оборонное ведомство РФ.

В последние сутки российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сбив 101 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Кроме того, были уничтожены два реактивных снаряда, выпущенных из американской системы HIMARS. Министерство обороны России официально подтвердило данные о сбитых дронах и ракетах.

Ранее сообщалось о попытке украинского дрона ударить по полигону Капустин Яр в Астраханской области.