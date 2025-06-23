Средства ПВО сбили над российскими регионами семь украинских дронов

Вечером 22 июня, с 20:00 до 21:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников.

Такие данные приводит Минобороны РФ.

Над территорией Волгоградской области было сбито четыре БПЛА, два устройства ликвидировали над территорией Астраханской области и один дрон был сбит – над территорией Ростовской области.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 июня над Воронежской областью перехватили четыре украинских беспилотника.