Средства ПВО сбили над российскими регионами семь украинских дронов
Над территорией России сбили семь беспилотников ВСУ
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Вечером 22 июня, с 20:00 до 21:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских беспилотников.
Такие данные приводит Минобороны РФ.
Над территорией Волгоградской области было сбито четыре БПЛА, два устройства ликвидировали над территорией Астраханской области и один дрон был сбит – над территорией Ростовской области.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 21 июня над Воронежской областью перехватили четыре украинских беспилотника.