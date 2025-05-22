Средства ПВО сбили над территорией России почти 40 дронов

Вечером 21 мая дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 37 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над территорией Курской области сбили 16 БПЛА, на территорией Московского региона — 11, пять беспилотников было сбито над Рязанской областью, четыре — над Орловской и один дрон сбили над территорией Республики Крым.

Днем 21 мая дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее очевидцы рассказали, что происходит на месте падения обломков БПЛА у детсада в Домодедово.