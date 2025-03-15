Украинские дроны нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области

На протяжении последней ночи в Белгородской области было атаковано три населенных пункта, украинские дроны нанесли по ним удары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Удару подвергся город Валуйки. Там после падения на землю дрона и взрыва загорелась сухая трава, которую пришлось тушить пожарным расчетам.

«В селе Муром Шебекинского округа с беспилотника сброшены два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждено остекление, во втором — пробита кровля», — указал губернатор.

Третьим пострадавшим населенным пунктом, по словам Гладкова, стало село Тишанка Волоконовского района. В нем повреждения получили частное домовладение и надворные постройки после того, как дрон сбросил на них взрывное устройство.

Ранее сообщалось об атаке на Волгоград и Волгоградскую область. В ряде мест были сбиты беспилотники ВСУ, очевидцы говорили о серии хлопков в небе и взрывах на земле. На севере Волгограда вспыхнул пожар.