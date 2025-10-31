Средства ПВО за три часа сбили 38 беспилотников над тремя регионами РФ

Вечером 31 октября за три часа российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 38 украинских беспилотников в трех регионах страны. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Над Белгородской областью было сбито наибольшее количество целей ПВО — 34 беспилотных аппарата. По два дрона были уничтожены над Воронежской областью и Крымом, сообщили в оборонном ведомстве.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в опубликованном в официальном телеграм-канале Министерства обороны сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 октября над российской территорией было перехвачено 170 неприятельских дронов. Больше всего беспилотников, 48 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.