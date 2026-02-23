Средства ПВО за вечер уничтожили 24 беспилотника

Дежурные расчеты противовоздушной обороны России вечером 23 февраля отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 24 дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число аппаратов ликвидировано над акваторией Черного моря — девять. Еще семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть — в Краснодарском крае. По одному аппарату было уничтожено над Республикой Крым и над Азовским морем.

В Минобороны уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Дополнительная информация о возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что Москва отразила массированную атаку дронов.