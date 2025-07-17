Средствами ПВО уничтожены 22 украинских БПЛА над регионами РФ
Минобороны: вечером 17 июля уничтожены 22 БПЛА
С 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащих Украине, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны России.
«10 БПЛА были сбиты над Брянской областью. 10 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. 1 БПЛА был сбит над Московским регионом. 1 БПЛА был уничтожен над Орловской областью»
Ранее сообщалось, что Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Домодедово и Жуковский.