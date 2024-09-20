Срочно эвакуировали учащихся университета РУДН

В Российском университете дружбы народов на улице Миклухо-Маклая в Москве проходит эвакуация, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, в здании сработала пожарная сигнализация.

Студентов и преподавателей через систему оповещения попросили покинуть помещения, всех вывели на улицу. Правоохранительные органы уже прибыли на место.

Позже выяснилось, что в главном корпусе проходит плановая учебная тревога. В сообщении подчеркивается, что мероприятие запланировано, всех призывают сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что шестерых обвиняемых по делу о перестрелке у Wildberries задержал суд.