Срок задержания генерала Булгакова продлили

Московский Басманный суд поддержал запрос следственных органов и оставил под стражей до 25 июня бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова, а также двух других обвиняемых в мошеннических действиях. Об этом заявил адвокат обвиняемого Сергей Севрук в беседе с ТАСС.

Как сообщил адвокат, срок предварительного заключения Булгакова, а также Германа Яковлева и Геннадия Селезнева, продлен до указанной даты. Одновременно продлен и срок следствия по данному делу.

Помимо Булгакова, фигурантами дела являются Геннадий Селезнев, его бывший сокурсник, и Герман Яковлев, занимающий должность генерального директора компании «Нева-Балт СПб». Им предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере (статья 159, часть 4 УК РФ).

Уголовное дело связано с заключением договоров на монтаж и наладку систем освещения, как внутренних, так и наружных, в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, расположенной в Санкт-Петербурге.

Следствие предполагает, что Булгаков привлек к выполнению контракта организацию, контролируемую им, которая существенно завысила цену работ. Ущерб от этих действий оценивается примерно в 50 млн руб.

Булгаков отрицает свою вину, утверждая, что не имел отношения к данному контракту, так как он был заключен после его увольнения с военной службы. «Петербургская сбытовая компания» признана потерпевшей стороной.

Булгаков занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2008 года по 24 сентября 2022 года, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест бывшему главному кадровику МО РФ Кузнецову до 11 мая.