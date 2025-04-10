Бывшему главному кадровику Минобороны суд продлил арест

По решению 235-го гарнизонного военного суда продлен арест бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову. Об этом пишет РИА Новости в четверг, ссылаясь на данные от пресс-секретаря суда Кристины Байковой.

В суде отметили, что срок содержания под стражей Юрия Кузнецова продлен до 11 мая включительно. Уточняется, что заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Также стало известно, что аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта по уголовному делу Левы Мартиросяна будет рассмотрено 11 апреля Басманным судом.

Ранее сообщалось о том, что Кузнецов пытался обжаловать решение 235-го гарнизонного военного суда в ноябре прошлого года, но тогда суд оставил это постановление без изменений.