Бывшему главному кадровику Минобороны суд продлил арест
Суд продлил арест бывшему главному кадровику МО РФ Кузнецову до 11 мая
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По решению 235-го гарнизонного военного суда продлен арест бывшему главному кадровику Минобороны России генералу Юрию Кузнецову. Об этом пишет РИА Новости в четверг, ссылаясь на данные от пресс-секретаря суда Кристины Байковой.
В суде отметили, что срок содержания под стражей Юрия Кузнецова продлен до 11 мая включительно. Уточняется, что заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Также стало известно, что аналогичное ходатайство в отношении другого фигуранта по уголовному делу Левы Мартиросяна будет рассмотрено 11 апреля Басманным судом.
Ранее сообщалось о том, что Кузнецов пытался обжаловать решение 235-го гарнизонного военного суда в ноябре прошлого года, но тогда суд оставил это постановление без изменений.