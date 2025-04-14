США и НАТО оказались не готовы к затяжным боевым действиям

Америка и ее союзники не в состоянии вести затяжные боевые действия из-за неготовности к такому сценарию, а также высокой стоимости вооружений. Такую точку зрения опубликовал журнал Foreign Affairs.

Издание привело мнение британского профессора Лоуренса Фридмана. Он считает, что Соединенные Штаты должны извлечь из предыдущих войн один урок. Им не стоит ввязываться в затяжные конфликты, так как цена победы становится слишком высокой.

«Учитывая интенсивность современных войн, скорость истощения и стоимость оружия, наращивание инвестиций в оборудование и боеприпасы все равно может оказаться недостаточным для ведения войны в течение длительного времени», — указал эксперт.

Он добавил, что даже в случае победы в войне государство-победитель потеряет слишком много людей, а также лишится всех свободных производственных мощностей.

Ранее глава евродипломатии Каллас заявила, что страны ЕС собрали две трети от того количества боеприпасов, которые были обещаны Украине. При этом, по ее мнению, необходимо сделать больше для поддержки Киева.