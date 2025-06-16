США начали переброску авианосца на фоне конфликта между Израилем и Ираном

Командование Военно-морского флота США срочно переводит свой авианосец из Южно-Китайского моря поближе к Ближнему Востоку. Об этом сообщило агентство Reuters.

USS Nimitz ранее должен был совершить заход во вьетнамский порт Дананг. Теперь же этот плановый визит был отменен в связи с переводом авианосца на запад. Как сообщил изданию его источник информации, переброска корабля проводится по причине «возникших оперативных потребностей».

Авианосная ударная группа Соединенных Штатов, основу которой составляет USS Nimitz, только на прошлой неделе завершила патрулирование в акватории Южно-Китайского моря. Во время рейда проводились различные маневры, во время которых выполнялись вылеты авиации, велись различные тактические учения и стрельбы. Перевод группы проводится на запад, то есть боевые корабли займут новую позицию ближе к возможному театру боевых действий между Ираном и Израилем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером Украины Зеленским в рамках саммита G7. Помимо этого, американский лидер встретится с президентом Мексики Клаудией Шайнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. На форуме, который проходит в Канаде, обсуждаются вопросы мировой экономики, безопасности и других глобальных проблем.