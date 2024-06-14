США начали расследование из-за возникновения «голландского шага» у авиалайнера во время полета

Лайнер Boeing 737 Max 8 столкнулся во время выполнения полета с таким опасным явлением, как «голландский шаг». Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов занялось расследованием данного инцидента. Об этом сообщила Lenta.ru .

ЧП произошло еще в конце мая во время полета из Феникса. Самолет в воздухе на высоте почти в 10 километров вдруг стал испытывать очень опасные и сложные колебания, известные авиаторам под названием «голландский шаг». Лайнер в таком случае начинает колебаться по курсу, а также крениться, подобно движению конькобежцев голландской школы. Такое происшествие считается крайне серьезным, зачастую оно приводит к крушению воздушного судна.

На борту Бинга находились 181 человек из числа пассажиров и членов экипажа. Летчикам удалось посадить судно в Окленде. Теперь самолет отдан специалистам для его проверки, а также ремонта. Инженеры уже выявили неисправность резервного блока управления питанием.

Ранее инцидент с авиалайнером Boeing 777 произошел в американском воздушном пространстве неподалеку от Лос-Анджелеса. Самолету пришлось даже пойти на вынужденную посадку, во время которой оказались травмированы порядка 50 человек.