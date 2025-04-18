США нанесли удар по порту Рас-Иса в Йемене и уничтожили его

Американские боевые самолеты нанесли авиаудар по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса. Такое сообщение поступило от Центрального командования Вооруженных сил Штатов, оно опубликовало его в социальной сети Х.

Представители США заявили, что авиация нанесла удар по нефтяному порту Рас-Иса, где до сих пор совершалась погрузка сырья на суда. Нефть продолжала отгружаться даже несмотря на то, что хуситы были объявлены Америкой террористической организацией. По имеющейся от СМИ информации, порт после удара по нему загорелся. Количество погибших, по разным данным, варьируется от 13 до 22 человек. Еще не менее 30 человек получили ранения.

Ранее хуситы отчитались о том, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и военной базе «Сдот-Миха», расположенной на востоке Израиля. По некоторой информации, боевики движения «Ансар Аллах» атаковали израильский аэропорт с помощью ракет «Зульфикар».