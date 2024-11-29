США направили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

На данный момент USS Abraham Lincoln уже в водах Южно-Китайского моря, где он встретился со своими сопровождающими кораблями в Сингапурском проливе. Все три эсминца из состава ударной группы завершили свои визиты в порты Таиланда и Сингапура.

Также сообщается, что перед тем, как начать свой маршрут, авианосец USS Abraham Lincoln находился в порту Порт-Кланг, что в Малайзии.

Ранее сообщалось, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела свои силы в Южно-Китайском море в состояние полной боевой готовности для патрулирования воды вокруг спорного рифа Хуанъянь (Скарборо).