Пентагон решил усилить ВМС США на Ближнем Востоке вторым авианосцем

В связи с недавними американскими ударами по позициям йеменских хуситов глава Министерства обороны США Пит Хегсет принял решение об увеличении военно-морского присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на слова представителя американской администрации. В частности, в апреле в регион будет направлен дополнительный авианосец.

Это станет второй подобной ситуацией за последние шесть месяцев, когда в зоне ответственности будут находиться сразу две американские авианосные ударные группы. Стандартно регион патрулируется лишь одним авианосцем.

По информации источника, в четверг Хегсет отдал распоряжение о продлении пребывания авианосца USS Harry Truman на Ближнем Востоке как минимум на месяц.

Одновременно с этим авианосец USS Carl Vinson, в настоящее время выполняющий задачи в Тихом океане, получил приказ о передислокации в ближневосточный регион. Прибытие USS Carl Vinson ожидается в начале апреля.

Ранее сообщалось, что Трамп лично наблюдал за ударами ВВС США по Йемену.