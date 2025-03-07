США ограничили Украине доступ к спутниковым изображениям Maxar

Согласно информации, полученной специализированным украинским порталом «Милитарный» из собственных источников, американская фирма Maxar Technologies, специализирующаяся на аэрокосмической отрасли, прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым изображениям.

По данным портала, ограничение доступа к информации компании произошло «по административному требованию», как было указано пользователям сервиса.

В публикации отмечается, что Maxar является ключевым поставщиком коммерческих спутниковых снимков, используемых украинскими вооруженными силами.

Недавно британское издание Daily Mail сообщало о прекращении обмена разведывательной информацией между США и Украиной. Причиной этого решения, по данным газеты, стало распоряжение президента США Дональда Трампа.

Более того, Соединенные Штаты не только прекратили поставки разведывательных данных Украине, но и наложили запрет на передачу аналогичной информации Киеву со стороны Великобритании.