США отказались освободить ученую из РФ, которая пыталась ввезти в страну эмбрионы лягушек

Ксения Петрова работает в Гарвардской школе медицины, и она незаконно пыталась ввезти в Соединенные Штаты эмбрионы лягушек. За это ее задержали и отказались выпускать на свободу. Такая информация приведена агентством Bloomberg.

Петрову, которая является сотрудницей Гарвардской школы медицины, задержали в аэропорту Бостона за нарушение правил ввоза. Она не внесла в таможенную декларацию эмбрионы лягушек. После этого у ученой аннулировали визу, ее саму отправили в тюрьму штата Луизиана. Госслужащие мотивировали такой поступок тем, что Петрова не сумела доказать, что не представляет угрозы Америке, а также не планирует сбежать с ее территории.

Адвокат задержанной Григорий Романовский уверен в обратном. Он считает совершенно несоразмерным проступок и последовавшую за ним реакцию. По его мнению, у властей не было никаких причин для аннулирования визы.

«Правительство США теперь пытается депортировать ее в Россию, где ей грозит немедленный арест из-за ее прошлой политической активности», — указал юрист.

Юрист уже подал иск против Иммиграционной и таможенной полиции США в федеральный суд. Также несколько сенаторов обратились к властям с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении Петровой.

Ранее сообщалось, что журналистке Баязитовой, которая осуждена за вымогательство в России, отказали в условно-досрочном освобождении. Женщина пыталась выйти на свободу под предлогом того, что у нее есть несколько хронических заболеваний, а также престарелая мать на иждивении. Это не стало поводом для назначения УДО.