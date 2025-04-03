Журналистке Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении

Журналистке Александре Баязитовой, которая полтора года назад отправилась в колонию за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Баязитова ранее вела блог «Адские бабки». На нее написал заявление Александр Ушаков, топ-менеджер Промсвязьбанка. Журналистка якобы вымогала у него деньги за то, что прекратит публиковать негативные сведения о нем. В итоге Баязитову осудили на пять лет колонии. Одна из ее подельниц раскаялась и получила всего 4,5 года лишения свободы условно. Второй соучастнице журналистки дали 4,5 года колонии.

Баязитова уже второй раз написала прошение об условно-досрочном освобождении. Она подчеркивала то, что имеет несколько хронических заболеваний, а также престарелую мать на иждивении. УДО ей не дали. Журналистке предстоит освободиться только осенью 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Приморье суд аннулировал УДО политику и бизнесмену Андрею Ищенко. Он в свое время получил 6,5 года колонии за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Во время отбывания срока Ищенко сумел добиться условно-досрочного освобождения, но после Амурский областной суд аннулировал вердикт суда нижестоящей инстанции.