США получили разведданные о возможных ударах Израиля по Ирану

Телеканал CNN, ссылаясь на информированные источники в американском правительстве, сообщил , что разведывательные службы США располагают информацией о возможной подготовке Израилем нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Источники телеканала отмечают, что окончательное решение о проведении подобной операции руководством Израиля пока не принято. Однако, по словам одного из источников, вероятность реализации такого сценария в последнее время заметно увеличилась.

Представитель Израиля в интервью CNN заявил, что его страна готова самостоятельно предпринять военные действия против Ирана в случае, если Вашингтон и Тегеран заключат соглашение по ядерной программе, которое Израиль сочтет неприемлемым.

При этом, как подчеркивает осведомленный источник телеканала, возможности Израиля по полному уничтожению иранской ядерной программы ограничены без поддержки со стороны США, в частности, в вопросах дозаправки самолетов в воздухе и предоставления специализированных боеприпасов для поражения подземных объектов.

CNN сообщает, что наблюдаемые американской стороной действия Израиля, включая переброску авиационных боеприпасов, могут быть направлены на оказание давления на Иран с целью принуждения его к отказу от ключевых аспектов своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за решения ХАМАС не соглашаться с планом США.