США предложили $10 млн за информацию о «Хезболле» в Латинской Америке

Власти США через программу «Вознаграждение за правосудие» объявили о выплате до $10 млн за данные о деятельности и контактах «Хезболлы» в Латинской Америке. Информация должна касаться финансовых связей группировки.

Соответствующее объявление размещено на нескольких языках, включая английский, испанский, португальский и арабский. Американские власти заинтересованы в получении данных о финансовых схемах зарубежных организаций, признанных Вашингтоном террористическими, в районе пересечения границ Аргентины, Бразилии и Парагвая. Главная задача выплаты вознаграждения — сбор информации, способной сорвать финансовые махинации «Хезболлы».

Группировка обвиняется в организации терактов в Западном полушарии, в том числе взрыва в здании Аргентинского еврейского общества взаимопомощи 18 июля 1994 года.

Согласно заявлению, члены и сторонники «Хезболлы» вовлечены в масштабные схемы по извлечению прибыли, включая отмывание денег посредством торговли, наркотрафик, контрабанду нефти и угля, нелегальную торговлю алмазами, перевозку наличных и подделку американской валюты.

Ранее сообщалось, что в Сирии задержан экс-офицер разведки, отвечавший за координацию с «Хезболлой».